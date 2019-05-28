В Омске загорелись надворные постройки и два частных дома

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют пожар на площади 300 кв. метров в частном секторе Омска. Как сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горят надворные постройки и два частных дома с угрозой перехода огня на третий дом.

"Горят надворные постройки и два частных дома, есть угроза перехода огня на третий дом. Сотрудники МЧС привлечены по повышенному уровню сложности. Людей в доме нет, звеном газодымозащитной службы спасен мужчина. Предварительная площадь пожара - 300 кв. метров", - сказал представитель МЧС.

По его словам, сообщение о пожаре в Кировском округе Омска поступило в 15:41 (12:41 мск). В ликвидации возгорания участвуют 8 единиц техники и 39 спасателей. В 16:16 (13:16 мск) пожар был локализован.