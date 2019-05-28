В Иркутской области оштрафовали трех сотрудниц избиркома за фальсификацию итогов выборов

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Боханский районный суд в Иркутской области приговорил к штрафам в размере более 200 тыс. рублей трех сотрудниц участковой избирательной комиссии, они признаны виновными в фальсификации результатов голосования на выборах главы села Тихоновка, состоявшихся в сентябре 2018 года. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 221 в Боханском районе Ольге Даниленко, ее заместителю Ольге Макеевой и секретарю комиссии Инне Наумовой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ ("Фальсификация итогов голосования"), - говорится в сообщении.

Даниленко назначен штраф в размере 210 тыс. рублей, остальным - 201 тыс. рублей.

Уголовное дело о фальсификации результатов голосования в Тихоновке было возбуждено в январе 2019 года. В ходе прокурорской проверки установлено, что председатель и члены участковой избирательной комиссии подделали подписи четырех избирателей, заполнили от их имени бюллетени и опустили в урну для голосования.

По данным системы "ГАС Выборы", в выборах главы села Тихоновка участвовали пять кандидатов - единоросс и четверо самовыдвиженцев. Кандидат от "Единой России" Людмила Иванова победила, получив 180 голосов, второе место занял самовыдвиженец Игорь Ступин, набрав 178 голосов. Решением суда результаты голосования отменены.