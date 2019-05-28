Омский регоператор ТКО усилил меры безопасности после двух поджогов мусорных полигонов

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области - компания "Магнит" усилила меры безопасности на двух действующих мусорных полигонах региона после нескольких случаев поджога. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Магнита".

Пожар площадью 2 га вспыхнул на свалке в Кировском округе Омска вечером 15 мая. Региональный оператор сообщил, что причиной возгорания стал поджог. Утром 16 мая пожар был потушен, но к вечеру мусор снова загорелся. В атмосфере Омска было зафиксировано повышенное содержание вредных веществ, при этом предельно допустимые концентрации не были превышены. Полностью возгорание было ликвидировано 20 мая.

"На полигонах в Кировском и Ленинском округах Омска после поджогов были усилены меры безопасности. Созданы по четыре поста наблюдения, установлены семиметровые смотровые вышки, на которых установлены камеры наблюдения и дежурит охранник с биноклем", - сказал представитель "Магнита".

По его словам, в ночь с 8 на 9 мая на полигоне в Ленинском округе также была зафиксирована попытка поджога, возгорание удалось сразу потушить. В пресс-службе добавили, что вся информация передана в правоохранительные органы для установления личностей поджигателей.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов у региона нет. В Омской области ежегодно образуется около 1,16 млн тонн отходов, из которых порядка 600 тысяч тонн генерирует сам Омск.