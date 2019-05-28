Сбыт продукции Эвенкии и Таймыра планируют наладить в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Сбыт продукции коренных малочисленных народов севера (КМНС), проживающих в Эвенкии и на Таймыре, необходимо наладить в Красноярске. Об этом сообщил во вторник на стратегической сессии "Север" губернатор края Александр Усс.

"[Нужно] сделать все-таки в Красноярске лицо севера с точки зрения торговли. В Красноярске мы должны иметь хорошую торговую точку, как раньше были специализированные магазины "Эвенкия" и "Таймыр", - сказал Усс, добавив, что в аэропорту Красноярск есть специализированные торговые точки, где можно приобрести товары народных промыслов КМНС.

По мнению вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артура Гаюльского, в Красноярске необходимо создавать производства по глубокой переработке мяса северного оленя и северных видов рыб. "Мы считали, что первичная переработка будет происходить на Таймыре и Эвенкии, но из-за высоких тарифов на электроэнергию там создавать производство по глубокой переработке невыгодно", - сказал ТАСС Гаюльский, добавив, что сейчас в крае таких производств нет.

По его словам, создание производств с высокой добавленной стоимостью, позволит охотникам и рыболовам сократить объемы добычи, при этом не сокращая объемы получаемых доходов.

Стратегическая сессия "Север" проходила в Сибирском федеральном университете 27-28 мая. На ней представители северных территорий, науки, бизнеса и власти обсуждали проблемы развития Арктики и северных территории края.