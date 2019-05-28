На Алтае планируют реконструкцию Чемальской ГЭС и усадьбы художника Гуркина

ТАСС, 28 мая. Объекты, ежегодно привлекающие тысячи туристов, намерены восстановить на одной из самых посещаемых территорий Республики Алтай - в Чемальском районе. Планируется восстановление Чемальской ГЭС и Музея-усадьбы имени самого известного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня врио главы региона Олег Хорохордин побывал с рабочей поездкой в Чемальском районе. Он высоко оценил туристический потенциал Музея-усадьбы имени Чорос-Гуркина, а также и туристический и практический потенциал Чемальской ГЭС. В перспективе предполагается реконструкция обоих объектов. Так, Чемальскую ГЭС запланировано реконструировать к 2021 году, предполагается, что реконструкция начнется через месяц - ожидается выделение федеральных средств на эти цели в ближайшее время, сумма уточняется", - пояснили в пресс-службе.

По словам врио главы региона, проект реконструкции ГЭС уже есть - старое машинное отделение останется как памятник архитектуры, на объекте предполагается установить новые генераторы. Хорохордин отметил, что в следующем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Чорос-Гуркина и работа по реконструкции будет усилена. В частности, необходимо воссоздать шестигранный аил (жилище), флигель усадьбы и амбар там, где они были изначально.

"На базе Музея-усадьбы запланировано построить многофункциональный музейно-выставочный комплекс с галереей, мастерскими для художников, гостиницей. Кроме того, Олег Хорохордин осмотрел школу в селе Анос - она носит имя Чорос-Гуркина. Три года назад школа сгорела, через год была построена новая, но спортзала там нет. Рассматривается возможность строительства спортзала для учреждения", - резюмировали в пресс-службе правительства.

Первая на Алтае Чемальская ГЭС была построена в 1935 году, в 2011 году произошла авария, которая привела к затоплению объекта, и ГЭС вывели из эксплуатации, после сильнейшего наводнения 2014 года была размыта грунтовая часть правобережной плотины. В 2014-2017 год велись работы по очистке и укреплению водохранилища, весной 2017 года было выделено 5 млн рублей на исследование по модернизации объекта.

Григорий Чорос-Гуркин - алтайский художник, основоположник изобразительного искусства Горного Алтая. С 1903 по 1937 годы жил и работал в селе Анос Чемальского района. Там, где была его усадьба, сейчас здесь расположен музей - филиал Национального музея имени А. В. Анохина.