Завод по утилизации медицинских отходов построят в Алтайском крае до конца 2020 года

БАРНАУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Завод, который поможет полностью закрыть потребности Алтайского края в утилизации медицинских отходов, построят в Алтайском крае в 2020 году. Стоимость объекта составит от 30 млн до 50 млн рублей, сообщил журналистам во вторник министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.

"Принято решение по отводу площадки в Барнауле для строительства утилизационного завода, который будет перерабатывать отходы от первого до пятого класса опасности. Площадка отведена в рамках приоритетного инвестиционного проекта Алтайского края. Они [завод] закроют всю необходимую потребность сегодня в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения. Инвестиции частные - от 30 до 50 млн рублей", - сказал Попрядухин.

По словам руководителя профильного министерства, завод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Он пояснил, что на сегодня все лечебные учреждения края имеют соглашения со специализированными организациями по уничтожению отходов, а там, где есть напряженная ситуация, проблема пока решается через другие субъекты РФ. Новое предприятие позволит решать утилизировать медицинские на территории Алтайского края.

Завод будет включен в территориальную схему обращения с ТКО. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона, строительство ведет компания "Экосервис".

По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, что компании будет оказана поддержка в строительстве завода в виде предоставления площадки под инвестпроект без проведения конкурса.