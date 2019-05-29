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Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края

Стоимость алкогольной продукции составила почти 1,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края. Об этом в среду говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сотрудниками ДПС МО МВД России "Минусинский" был остановлен грузовой автомобиль. В ходе проверки было установлено, что в машине находится 413 коробок с водкой различных наименований без акцизных марок и сопроводительных документов", - пояснили в главке МВД.

Всего транспортировалось 4,686 тыс. л нелегальной водки на сумму 1,4 млн рублей. Их перевозил 39-летний житель Хакасии, ранее судимый за аналогичные преступления. По данным полиции, водку планировалось продавать на территории Минусинска, Минусинского района и Хакасии.

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