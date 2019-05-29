Замминистра соцзащиты Хакасии избрали региональным омбудсменом

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель министра труда и социальной защиты Хакасии Андрей Шулбаев избран Верховным советом республики на должность уполномоченного по правам человека региона вместо скончавшегося летом прошлого года Александра Чистонина. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе республиканского парламента.

"Кандидатура Шулбаева была согласованна с федеральным омбудсменом. Сегодня депутаты 42 голосами "за" при одном воздержавшемся утвердили его в должности, и он уже принес присягу", - сказал собеседник агентства.

Шулбаеву 40 лет, ранее он работал юристом в избиркоме республики. После избрания главой республики в 2018 году выдвинутого КПРФ Валентина Коновалова он занял пост замминистра социальной защиты. Его кандидатуру на должность омбудсмена выдвинули депутаты разных фракций Верховного совета республики.

В ноябре 2018 года на должность омбудсмена была выбрана юрист предвыборного штаба главы региона Валентина Коновалова - Марина Сивирина. Но в феврале уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москолькова не согласовала кандидатуру Свириной из-за отсутствия у нее опыта правозащитной деятельности.