МРСК Сибири в 2019 году направит на ремонт и техобслуживание сетей более 6 млрд рублей

ТАСС, 29 мая. Компания "МРСК Сибири" (входит в ГК "Россети") направит для снижения аварийности и сокращения продолжительности отключений подачи электроэнергии в 2019 году на программу техобслуживания и ремонта сетей и оборудования в сибирских регионах более 6 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании. В прошлом году из-за проводимой в Красноярске Универсиады на эти цели была выделена рекордная сумма - около 7,5 млрд рублей.

"Дальнейшее снижение аварийности и сокращение продолжительности отключений - ключевые задачи ПАО "МРСК Сибири" при реализации годовой программы технического обслуживания и ремонта. В денежном выражении ремонтная кампания МРСК Сибири составила 6162 миллионов рублей, из них почти три миллиарда (45% средств) планируется потратить на техническое обслуживание, 3416 миллионов рублей (55%) - на ремонт", - сказали в пресс-службе.

Представитель компании добавил, что в 2018 году на ремонт и техническое обслуживание сетей было направлено около 7,5 млрд рублей. "Такой объем средств был выделен в рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске. Результатом реализации этой программы стало снижение аварийности в электросетях в городе Красноярске, Республиках Хакасия и Алтай почти на 15 %", - подчеркнули в пресс-службе.

Всего в 2019 году сибирские энергетики планируют отремонтировать более 7 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, почти 19,5 тыс. км линий напряжением 0,4-6 кВ и более 3600 трансформаторных подстанций, заменить более 26 тыс. опор линий электропередач (ЛЭП). В план внесено только то оборудование, которое нуждается в ремонте по результатам проведенной диагностики, отметили в компании.

По словам генерального директора МРСК Сибири Павла Акилина, особое внимание в 2019 году будет уделено линиям электропередач низкого и среднего класса напряжения. "В основном эти сети находятся в сельской местности, имеют большую протяженность и в силу технических характеристик являются наиболее уязвимыми перед погодными факторами. <…> Значительная часть бюджета в филиалах МРСК Сибири в этом году будет направлена именно на такие энергообъекты", - приводит пресс-служба слова Акилина.

В качестве примера Акилин привел линию 110 кВ Кличка - Акатуй на юго-востоке Забайкалья. "Энергетикам предстоит практически заново отстроить 62 километра ЛЭП. Но от ее качественной работы зависит электроснабжение сразу трех районов Забайкальского края: Приаргунского, Газумуро-Заводского и Александрово-Заводского, а также промышленных предприятий, расположенных на юго-востоке региона", - уточнил генеральный директор компании.