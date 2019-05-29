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В Иркутской области под колесами автобуса погиб четырехлетний мальчик

В региональном главке МВД сообщили, что ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик погиб в результате наезда автобуса в городе Ангарске Иркутской области. Об этом в среду говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

"Трагедия произошла сегодня около 13:00 (08:00) на улице Коминтерна в Ангарске. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 48-летний водитель автобуса допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП четырехлетний мальчик погиб на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что автобус является рейсовым. Были ли с ребенком взрослые, пока не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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