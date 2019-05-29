Прокуратура нашла нарушения в школе под Новосибирском, где дети отравились крысиным ядом

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области считает, что администрация школы, где дети массово отравились крысиным ядом, не обеспечила безопасность школьников, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Проверка показала, что одной из причин произошедшего группового несчастного случая явилось несоблюдение администрацией школы требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

Ученик 2 класса принес из дома крысиный яд, который взял дома, и вместе с одноклассниками съел его в здании школы. Затем у детей появились признаки отравления, о чем незамедлительно была уведомлена администрация Чановского района как учредитель, уточнили в ведомстве. 13 малолетних детей попали в больницу с диагнозом отравление ядовитым веществом (крысиный яд). В настоящее время все дети выписаны.

Также прокуратура считает, что администрация Чановского района "вопреки законодательству вовремя не создала комиссию по расследованию несчастного случая, не расследовала групповой несчастный случай и не разработала мероприятия по его предупреждению".

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла директору школы и главе Чановского района представления об устранении нарушений закона", - сказали в прокуратуре.