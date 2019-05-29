Российские ученые возродят проект по измерению магнитного поля 50-летней давности

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН планируют возродить проект 70-х годов прошлого века по измерению магнитного поля на участке от Новосибирска до Ташкента, сообщила в среду пресс-служба ИНГГ.

"Помимо стационарного отслеживания текущей ситуации с магнитным полем Земли и вопросов, связанных с выявлением особенностей движения северного магнитного полюса, магнитологи ИНГГ СО РАН планируют вернуться к одному из научных проектов советского времени. В начале 70-х годов новосибирские геофизики вместе с московскими коллегами из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН) проложили специальный профиль от Новосибирска до Ташкента. Он представляет собой сеть пунктов для измерения так называемого векового хода - изменений в величинах элементов земного магнетизма, наблюдаемых очень долгое время", - говорится в сообщении.

Планировалось проводить измерения с помощью немагнитных столбов, которые были установлены вдали от населенных пунктов, линий электропередачи, а также железных дорог. Подобные пункты были размещены каждые 60 км на всей протяженности маршрута от Новосибирска до Ташкента (2,5 тыс. км). Ученые ИНГГ уверяют, что, пройдя по маршруту вновь и провести измерения там, где они проводились 50 лет назад, можно оценить изменение магнитного поля за эти годы. На сегодняшний день ученые ИНГГ и ИЗМИРАН изучают старые архивы, чтобы восстановить точный маршрут и расположение всех пунктов.

Магнитное поле - это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и тела, обладающие магнитным моментом. Это возмущение магнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток называется магнитной бурей. Оно происходит, когда в окрестности Земли попадают потоки солнечного ветра и вступают во взаимодействие с магнитосферой нашей планеты.