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Новосибирский детский омбудсмен просит власти проверить стройплощадки после гибели ребенка

28 мая на заброшенной стройке в Новосибирске погибла девятилетняя девочка, сорвавшись с третьего этажа

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко направила обращение в Минстрой региона о необходимости организовать проверки строительных площадок в части открытого доступа на объекты. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook.

В Новосибирске 28 мая на заброшенной стройке в Ленинском районе погибла девятилетняя девочка, сорвавшись с третьего этажа. На объекте девочка находилась с другими детьми.

"Мы инициируем сегодня большую профилактическую работу по всей области. <…> Мною было уже направлено обращение в региональное министерство строительства о необходимости организации проведения проверок всех строительных площадок в Новосибирской области в части открытого доступа на объекты строительства и принятия необходимых мер", - написала Болтенко, отметив необходимость всем ведомствам уделить внимание бесконтрольному отдыху детей в период летних каникул.

В СУ СК РФ по Новосибирской области выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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