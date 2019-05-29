Барнаульский планетарий переедет из переданного РПЦ здания в бывший кинотеатр

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Планетарий Барнаула переедет из здания бывшей Крестовоздвиженской церкви, в котором он располагается сейчас и которое было передано епархии Русской православной церкви (РПЦ), в здание бывшего кинотеатра "Родина", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Барнаульский планетарий - один из старейших в России, с 1950 года находится в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенном в 1909 году. В апреле здание передали Барнаульской епархии РПЦ, однако между мэрией и епархией был подписан договор, что планетарий пробудет в храме еще два года - до решения вопроса с новым помещением. Жители города в процессе и после передачи здания РПЦ высказали опасения, что планетарий может остаться без помещения.

"Принято решение о том, что планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина". Прорабатывается вопрос о создании проектно-сметной документации. Хоть здание и находится в муниципальной собственности, но оно является памятником архитектуры и попадает под федеральный закон № 73. Потребуется серьезная внутренняя реконструкция под потребности планетария, и вопрос этот требует согласований", - сказал собеседник агентства.

В здании бывшего кинотеатра "Родина", построенном в 1940-х гг. и имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения, временно располагается краевой театр кукол "Сказка" - он должен переехать в новое строящееся здание к осени. Будет проведено исследование здания и дана оценка, как разместить там планетарий. Неизменным по законодательству должен оставаться фасад объекта.

Работа по передаче здания бывшей Крестовоздвиженской церкви велась в рамках федерального закона, по которому религиозным организациям возвращается имущество, находившееся в их собственности до 1918 года.