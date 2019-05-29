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Полиция ликвидировала палаточный лагерь нелегальных мигрантов под Новосибирском

Задержаны более 70 человек
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© Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Палаточный лагерь нелегальных мигрантов ликвидировала полиция под Новосибирском, более 70 человек задержаны, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"В лесном массиве недалеко от железнодорожной станции "Сады" города Обь было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. В ходе мероприятий полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции 72 гражданина из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили 72 протокола по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию") и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации"). Решается вопрос о запрете въезда данным гражданам на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.

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