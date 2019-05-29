В Новосибирске расселят дома в частном секторе в районе строящегося волейбольного центра

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует расселить дома в частном секторе города при благоустройстве территории около волейбольного центра, в котором пройдут матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил мэр Анатолий Локоть.

"Объект такой знаковый, и очертания его видны, но от города, от нас требуются серьезные работы по изменению дорожных развязок, по заезду и выезду к этому объекту, по благоустройству - там большие очень планы. И, конечно, неизбежно там расселение прилегающего частного сектора", - сказал Локоть.

Мэр не уточнил, сколько домов планируется расселить и сколько средств для этого потребуется, однако добавил, что за один год решить данный вопрос не удастся.

"Несколько лет потребуется, чтобы работать над этой территорией. Такие объекты [волейбольный центр] всегда интересны для города, потому что они являются локомотивами благоустройства прилегающей территории. Расселение начнем по мере появления средств", - уточнил Локоть, добавив, что жители высказывают заинтересованность в расселении.

Волейбольный центр, в котором пройдут матчи мужского чемпионата мира, будет сдан в 2020 году. В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск.