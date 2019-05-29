Группа компаний "Русагро" подала иск о банкротстве Новосибирского жирового комбината

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Русагро" подала иск в новосибирский арбитраж о банкротстве Новосибирского жирового комбината (НЖК), сумма исковых требований составляет 608 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Одно из старейших предприятий Новосибирской области - Новосибирский жировой комбинат - выпускающее майонез под брендом "Новосибирский провансаль", а также маргарин и другую продукцию, может попасть под процедуру банкротства.

"Сумма исковых требований ["Русагро" к НЖК] 608 тыс. рублей", - говорится в документе. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

В ноябре 2018 года "Русагро" сообщила о приобретении прав требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд рублей. В материалах компании уточняется, что приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки группы "Солнечные продукты", долг обеспечен залогом всех основных активов компании.

Холдинг "Солнечные продукты" является одним из крупных производителей подсолнечного масла и майонеза, а также хозяйственного мыла в стране, в его состав входят три масложировых комбината, в том числе, НЖК.

Группа компаний "Русагро" - крупный агрохолдинг, специализирующийся на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк агрохолдинга составляет более 665 тыс. га. Основные активы "Русагро" расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.