Томский вуз будет готовить специалистов по беспилотникам, телемедицине и интернету вещей

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Сенсорика", которое включает в себя создание технологии для интернета вещей и беспилотников, открылся во вторник в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Специалисты центра будут готовить кадры для высокотехнологичных производств от Урала до Дальнего Востока, сообщил ТАСС директор центра Дмитрий Брагин.

"Основная задача центра - подготовка специалистов по направлению "Сенсорика", востребованных на рынке, чтобы они стали более конкурентоспособны для работы на передовых предприятиях нашего региона и соседних субъектов", - сказал Брагин.

По его словам, центр создается совместно с Московским институтом электронной техники (МИЭТ), при этом МИЭТ географически охватит территорию от западных границ России до Урала, ТУСУР - Сибирь и дальневосточные регионы. В 2019 году в томском центре пройти обучение смогут более 150 человек.

Он уточнил, что в направление "Сенсорика" входят почти все разработки по сбору и обработке информации. "Это системы для беспилотных устройств, это интернет вещей для коммунального хозяйства, телемедицины, разработка СВЧ-устройств, радиационных станций и устройств в их основе и обработка информации. Сейчас ни один вуз еще не может подготовить специалиста, который через пол года будет обладать всеми компетенциями, которые нужны (компаниям). Выпускник должен добирать компетенции в таких центрах, как наш, чтобы быть готовым к тем вызовам, которые ему предстоят", - отметил Брагин.

Как сообщил на церемонии открытия вице-губернатор региона Андрей Антонов, власти Томской области поддерживают идею создания подобных центров и надеются, что томские вузы начнут экспортировать не только образование, но и инновационные технологии.

Об НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Центры компетенций Национальной технологической инициативы - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ.

В числе этих технологий - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.