Директор филиала МРСК Сибири в Кузбассе ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Гендиректор МРСК Сибири Павел Акилин в среду принял отставку руководителя регионального филиала - компании "Кузбассэнерго - РЭС" - Бориса Берлина, сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью МРСК Сибири.

"Сегодня генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин находится в рабочей поездке в Кузбассе. В рамках встречи с Борисом Берлиным было удовлетворено его заявление об уходе с должности по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

В департаменте по связям с общественностью МРСК Сибири ТАСС уточнили, что после отставки Берлина временно исполнять обязанности директора филиала будет Александр Ейст, ранее руководивший проектом в ПАО "МРСК Сибири".

Источник в органах власти региона сообщил ТАСС, что отставка руководителя филиала может быть связана с проблемами во взаимодействии энергетической компании с исполнительными органами власти региона и мелкими сетевыми организациями, которые занимаются обслуживанием энергосетей в регионе. "Перед филиалом стояла задача по консолидации усилий совместно с мелкими сетевыми организациями для обеспечения безопасности и снижения аварийности на сетях региона, из-за которых страдают потребители, в этом направлении в Кузбассе были недоработки", - сказал собеседник агентства.