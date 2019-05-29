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В торговых павильонах в Красноярске произошел пожар

Погибших и пострадавших нет

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Несколько торговых павильонов загорелись в Красноярске, площадь пожара достигала 300 квадратных метров, он уже локализован, погибших и пострадавших нет. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании в торговых рядах в Телевизорном переулке поступило в 15:45 (11:45 мск).

"Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, была угроза распространения. Никого внутри [павильонов] не было. Погибших и травмированных нет. На 16:43 (12:43 мск) объявлена локализация", - сообщили в ведомстве.

Сейчас идет проливка и разбор конструкций. На месте работал 21 пожарный и 8 единиц техники. Причины возгорания уточняются.

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