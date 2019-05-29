Huawei будет сотрудничать с Сибирским отделением РАН в области математики

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Китайская компания-разработчик и производитель электроники Huawei планирует сотрудничать с Сибирским отделением РАН в первую очередь по математическим и направлениям, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ранее издание сообщало, что Huawei договорилась о сотрудничестве с СО РАН. В рамках сотрудничества предполагается научное партнерство, а также реализация совместных инвестиционных проектов. Кроме того, планируется создание в Новосибирске центра телекоммуникационного оборудования.

"Фокус нашего научного сотрудничества с Россией - исследования в области математики, физики, программирования и материаловедения. У вас в Сибири очень хорошо развиты математика и вычисления. В приоритете новосибирского центра Huawei будут именно эти направления", - передает издание слова президента Института центрального программного обеспечения Huawei Гонг Ти.

Ранее сообщалось, что сотрудничество будет осуществляться в трех формах: образование, в целях развития которого в Новосибирске планируется создать центр телекоммуникационного оборудования, партнерство в фундаментальных исследованиях и проработке новых продуктов. Главным направлением работы в Новосибирске станет создание операционных систем и компиляторов. Офис компании в Академгородке начнет работу с первых недель июня. На первом этапе в него войдут 30 человек, в ближайшей перспективе общая численность может достичь 100.

"Известно, что у Huawei есть обширные планы по сотрудничеству с Россией в целом, и мы готовы стать активной и ответственной частью этого процесса. Сейчас я вижу главной задачей систематизировать наши многочисленные контакты, чтобы выстроить единую политику взаимовыгодной совместной деятельности двух сложных структур - СО РАН и Huawei", - цитирует главного ученого секретаря Дмитрия Марковича "Наука в Сибири".

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.