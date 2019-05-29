Отходы ферм базирующегося в Томске агрохолдинга утилизируют в 60 км от города

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Базирующийся в Томске животноводческий холдинг "Сибирская аграрная группа" (САГ) откроет растениеводческое хозяйство в 60 км от города, чтобы утилизировать отходы ферм и минимизировать неприятный запах от них в черте Томска, сообщил в среду журналистам глава администрации Томского района Томской области Александр Терещенко.

Летом 2018 года жители Томска жаловались на запах навоза в городе. В холдинге отмечали, что запах связан со специальными лагунами-накопителями на территории его предприятий, где хранятся органические отходы. В компании заверяли, что специалисты ищут решение проблемы. При этом специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воздуха в разных частях города и пришли к выводу, что концентрация аммиака и сероводорода в нем не превышает допустимую.

"Буквально зимой у меня прошли переговоры с Андреем Петровичем Тютюшевым (глава САГ - прим. ТАСС), о том, чтобы заняться растениеводством, потому что кормовая база им нужна. К тому же утилизация - это штука такая, которая им нужна - у них же есть птицефабрики, которые генерируют отходы, имеющие не совсем потребный запах. Мы договорились, чтобы заниматься растениеводством, и эта проблема [неприятного запаха] будет из года в год сниматься", - сказал Терещенко.

Он уточнил, что утилизировать отходы на полях площадью порядка двух тысяч гектаров будут в 60 км от Томска, в то время как нынешние лагуны с отходами, которые и являются одним из источников неприятного запаха, находятся почти в городской черте.

По словам Терещенко, другому агрохолдингу, который присутствует в регионе - "Межениновской птицефабрике" - данная мера помогла не только решить проблему с утилизацией, но и получать хороший урожай.

"На данных землях планируется выращивать пшеницу и ячмень, которые будут использоваться в качестве кормов для птицефабрики и свинокомплекса. Растениеводство в наших климатических условиях - достаточно рискованный процесс, но благодаря использованию органических удобрений и современных передовых технологий возделывания сельхозкультур мы надеемся на положительный результат. Это также позволит вовлечь в оборот новые сельскохозяйственные земли, большая часть из которых не была в обработке уже много лет", - уточнил ТАСС директор департамента растениеводства "Сибирской аграрной группы" Сергей Мамонов.

О САГ

Сибирская аграрная группа является крупным холдингом с полным циклом производства продукции. В составе холдинга 10 производственных предприятий: это мясокомбинаты в Томске и Кемерове, пять свиноводческих комплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Бурятии, а также комбикормовые заводы в городе Асино Томской области, Красноярске и птицефабрика "Томская".