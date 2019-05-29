Военнослужащие ЦВО получили около 80 единиц новой военной техники с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Около 80 единиц военной техники поступило с начала года на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы окурга.

"С начала 2019 года в соединения и воинские части округа поступило 11 самолетов, более 10 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", свыше 30 модернизированных БМП-2 и БТР-82А", - цитирует пресс-служба командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

По его словам, для оснащения соединений и воинских частей современными средствами связи в округ поступили 12 подвижных радиостанций, а также техника автомобильной и продовольственной служб.

На усиление воздушного пространства Сибири поступила радиолокационная станция "Небо-У", предназначенная для обнаружения, измерения координат и сопровождения самолетов, крылатых и управляемых ракет на дальности до 600 километров, добавили в округе.

Ранее командующий сообщал, что в 2019 году на вооружение ЦВО поступит более 700 единиц нового вооружения, что позволит увеличить боевой потенциал округа на 5,5%.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.