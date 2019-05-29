Энергетики Сибири ожидают рост нагрузки на угольные станции из-за снижения выработки ГЭС

ТАСС, 29 мая. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) готовы к повышенной нагрузке на тепловые станции энергосистемы в связи с уменьшением объема выработки гидрогенерации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СГК.

"С начала мая 2019 года в связи с уменьшением объема выработки гидрогенерации Сибири увеличилась нагрузка на тепловые станции энергосистемы. Производство электроэнергии на станциях СГК в мае, по предварительным данным, увеличится на 18%", - сказали в пресс-службе.

Низкая загрузка на ГЭС связана с тем, что среднемесячная температура воздуха в апреле и мае на территории Верхнего и Среднего бассейна реки Енисей была ниже нормы, формирование бокового притока ГЭС от таяния снегозапасов сместилось с конца апреля на конец мая - начало июня.

"Все предприятии СГК технически готовы к несению дополнительных нагрузок и выполнению заявок Системного оператора в полном объеме. Станции обеспечены необходимым запасом топлива. Персонал станции также подготовлен к работе с увеличенным составом оборудования", - уточнили в пресс-службе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.