Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

ЧИТА, 30 мая. /ТАСС/. Церемония открытия Восьмого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) пройдет в четверг в читинской филармонии. Ее ведущими будут актеры Екатерина Гусева и Андрей Руденский, сообщили ТАСС в оргкомитете кинофестиваля.

"Церемония открытия ЗМКФ по традиции начнется с прохода участников фестиваля по звездной дорожке, в Чите она особого, багулового цвета - это цвет багульника, весеннее цветение которого давно стало одним из символов Забайкалья, - сказали в оргкомитете. - По дорожке пройдут десятки участников форума, в числе которых российские и зарубежные деятели кино. Фильмом открытия станет комедия Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова".

По словам режиссера церемонии открытия Леонида Ситова, в ней задействуют труппу государственного цирка Республики Бурятия и читинский танцевальный коллектив "Росинки Забайкалья".

VIII ЗМКФ продлится до 2 июня. В этом году в его основной конкурс вошли восемь фильмов из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня. Жюри основного конкурса кинофестиваля возглавит российский режиссер Дмитрий Астрахан. В жюри также войдут продюсер, организатор кинопроизводства Вивиан Чжэн, продюсер и дистрибьютор Лоран Даниелу, а также заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова.

Как сообщил замминистра культуры Забайкалья Алексей Бочкарников, мероприятия кинофестиваля пройдут не только в Чите, но и в девяти районах края.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом фестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. Генеральным спонсором ЗМКФ выступает компания "Норникель", в этом году она выделила 20 млн рублей на его проведение.