Экс-глава новосибирской клиники покинул пост депутата из-за ошибки в декларации

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Бывший директор Новосибирской клиники Мешалкина, где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов покинул пост депутата Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах. Соответствующее решение было принято в четверг на сессии Заксобрания Новосибирской области.
Академик РАН Александр Караськов, который руководил клиникой Мешалкина 20 лет, покинул свой пост 17 мая по собственному желанию. Сообщалось, что Караськов оставит и должность депутата Заксобрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.
"Александр Николаевич написал заявление, мандатная комиссия рассмотрела, и сегодня мы примем его заявление", - сказал журналистам перед голосованием председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Постановление было принято депутатами: за проголосовали 66 человек, против - один.
- В клинике Мешалкина, где выявили махинации с закупками, назначили нового руководителя
- Экс-глава сибирского кардиоцентра, где выявлены махинации, намерен покинуть пост депутата
- Суд в Новосибирске отпустил под домашний арест замглавы медицинского центра им. Мешалкина
- Два уголовных дела возбуждены по факту картельного сговора в Новосибирске
Ранее в клинике Мешалкина были обнаружены махинации с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники, - уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.
Караськов - известный врач-кардиохирург, академик РАН, основоположник разработки различных технологий реконструкции корня аорты при аортальных пороках сердца.
Клиника Мешалкина создана в конце 1950-х годов как НИИ патологии кровообращения. Является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медпомощи Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.