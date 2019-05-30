Экс-глава новосибирской клиники покинул пост депутата из-за ошибки в декларации

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Бывший директор Новосибирской клиники Мешалкина, где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов покинул пост депутата Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах. Соответствующее решение было принято в четверг на сессии Заксобрания Новосибирской области.

Академик РАН Александр Караськов, который руководил клиникой Мешалкина 20 лет, покинул свой пост 17 мая по собственному желанию. Сообщалось, что Караськов оставит и должность депутата Заксобрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

"Александр Николаевич написал заявление, мандатная комиссия рассмотрела, и сегодня мы примем его заявление", - сказал журналистам перед голосованием председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Постановление было принято депутатами: за проголосовали 66 человек, против - один.