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Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка

Юноша вытащил девочку из реки Байкитик в Эвенкии

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Учащийся 9-го класса Байкитской средней общеобразовательной школы Эвенкийского муниципального района после уроков сидел на берегу реки Байкитик. Недалеко от Андрея гуляла группа девочек, чуть помладше. Вдруг Андрей услышал крики и увидел, как одна из девочек барахтается в холодной воде (в тот день температура воздуха в Байките была плюс семь градусов). Потом девочка крикнула "Помогите..." и ушла под воду", - говорится в сообщении. Мальчик бросился в реку и вытащил девочку на берег.

Школьник получил благодарственное письмо от пожарно-спасательной части, сейчас в региональном главке МЧС решается вопрос о награждении его ведомственной наградой за спасение утопающих.

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