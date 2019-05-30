Росгеология приостановила опытные работы по ликвидации отходов Байкальского ЦБК

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Росгеология, которая является оператором по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦКБ) в Иркутской области, приостановила опытные работы на площадке, сообщил в четверг управляющий директор холдинга Артем Полтавский на совещании в Законодательном собрании региона по проблемам ликвидации отходов.

БЦБК, закрывшийся осенью 2013 года, за 50 лет работы накопил почти 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе это шлам-лигнин - токсичное вещество, образующее в процессе производства целлюлозы. Отходы хранятся в специальных картах-накопителях, расположенных на побережье Байкала. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей.

"На данный момент Росгеология приостановила проведение опытных работы по причине того, что было поручение заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева создать межведомственную рабочую группу по выработке комплексного плана по решению проблемы ликвидации БЦБК. Комиссия создана под эгидой Минприроды РФ. Эта комиссия, чтобы она могла принять дальнейший решения, запросила материалы, какие работы [на площадке БЦБК] уже выполнены, какие результаты получены. Эти материалы ей направлены. Комиссия их сейчас рассматривает, после этого будет выработан комплексный план. На данный момент мы ждем, какие будут приняты решения комиссией, чтобы можно было двигаться дальше", - сказал Полтавский.

Он не уточнил, когда именно были приостановлены опытные работы.

Опытно-промышленные работы на площадке БЦКБ Росгеология начала в 2018 году, чтобы найти и испытать технологии ликвидации отходов. Кроме того, с 2018 года холдинг корректирует проект ликвидации, который ранее был разработан компанией "ВЭБ Инжиниринг", но впоследствии признан нереализуемым, в частности, в нем не учли наличие щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях. Корректировка должна завершиться в конце июня.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин во второй половине мая доложил президенту Владимиру Путину о том, что рекультивация территории Байкальского ЦБК может начаться в течение месяца.