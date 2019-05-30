"Росводоканал" в Омске вдвое увеличит расходы на ремонт и строительство сетей

ОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Росводоканал Омск" направит в 2019 году на ремонт и строительство сетей и сооружений 952 млн рублей, сообщается в четверг на сайте компании. Это более чем в два раза превышает инвестиции прошлого года.

"Росводоканал Омск" в текущем году проведет реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, строительство сетей для подключения новых абонентов. На эти цели предприятие направит 952 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что в 2018 году в рамках инвестиционной программы на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, строительство сетей для подключения новых абонентов было направлено 445,5 млн рублей.

На выделенные средства в 2019 году будут заменены более 10 км сетей водоснабжения и водоотведения, подготовлены к зимнему периоду водозаборные сооружения и очистные сооружения канализации, водоразборные колонки и пожарные гидранты, магистральные водоводы, будут отремонтированы более 250 водопроводных и канализационных колодцев. Также планируется промыть 440 км канализационных сетей и реконструировать 11 канализационных насосных станций.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионерах и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.