Эксперты из 10 стран обсудят новые технологии образования на конференции EdCrunch в Томске

ТОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Международная конференция EdCrunch, которая открылась в Томске в четверг, собрала 900 экспертов в сфере цифровизации образовательного процесса из 10 стран, в том числе Австрии, США, Канады и Великобритания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза-организатора конференции Томского государственного университета.

"Для участия в этой конференции в Томском госуниверситете собрались сильнейшие профессионалы в области передовых технологий образования: разработчики онлайн-курсов, систем адаптивного обучения, IT-продуктов, созданных на основе анализа больших данных; программ с использованием технологий VR/AR (технологии виртуальной и дополненной реальности - прим. ТАСС). Всего более 900 участников из 10 стран мира, в том числе Австрии, США, Канады, Великобритания, Таиланда", - сообщили в пресс-службе.

На мероприятии, которое продлится в течение двух дней, состоится презентация первой в России системы адаптивного обучения математике - искусственного интеллекта Plario, массовых открытых онлайн-курсов (МООК) для подготовки авиаконструкторов и разработчиков ракетных двигателей, онлайн-курса для переводчиков, который является отечественным аналогом МООК Google и другие. Лучшие решения будут внедрятся для обучения российских и зарубежных студентов.

Партнерами EdCrunch выступают Центр стратегических разработок "Северо-Запад", Университет Национальной технологической инициативы "20.35", Томский политехнический университет и другие томские вузы, компании Enbisys и Rubius. Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.