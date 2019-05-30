Ученые РФ изучат редкие лишайники Салаирского кряжа на Алтае

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ученые из Алтая, Кемерово и Владивостока впервые исследуют лишайники малоизученной алтайской части территории Салаирского кряжа. Подобное исследование редких и исчезающих видов послужит основой для разработки стратегии охраны этих территорий, сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые опорного Алтайского государственного университета (АлГУ) приступили к исследованию биоразнообразия реликтовых лесов малоизученной алтайской части территории Салаирского кряжа <…> Проект рассчитан на три года, поскольку определение лишайников требует длительной полевой и лабораторной работы, скрупулезного изучения каждого экземпляра с использованием световой микроскопии, тонкослойной хроматографии, ДНК методов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в научный коллектив также вошли биологи Кемерово и Владивостока.

Известно, что лишайники играют важную роль в круговороте веществ в природе, в частности в фиксации азота. Это одна из первых форм растительности на земле, и они имеют большое значение в закреплении грунтов как в естественных, так и антропогенно нарушенных ландшафтах. Лишайники могут быть надежными индикаторами состояния природной среды, экологически непрерывных и биологически ценных сообществ.

Ранее группа ученых под руководством старшего научного сотрудника Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Евгения Давыдова выяснила, что определенного рода "белым пятном" на карте края являются районы Салаира и Предсалаирья, где известны лишь несколько сотен видов лишайников. Например, со стороны Кемеровской и Новосибирской областей Салаир изучен наиболее полно, с указанием около 700 видов данной группы организмов. Поэтому было принято решение о разработке отдельного проекта по биологическому исследованию территории Салаирского кряжа.

"Исследования структуры популяций редких и исчезающих видов являются необходимой основой для прогнозирования их будущего и, соответственно, разработки стратегии охраны данных территорий. Информация о биологически ценных лесах и о редких видах актуальна также для обоснования границ особо охраняемых природных территорий, в частности при функциональном зонировании планируемого в этом районе национального парка "Тогул", - сказал Давыдов, слова которого приводятся в сообщении.

По его данным, такую уникальную биологическую территорию очень легко потерять. Так, если для нее не будет установлен особый режим охраны и использования, то, по оценкам экологов, она может утратить свою ценность за 10-15 лет. Исследование проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.