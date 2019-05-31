Почти 95% жителей Забайкалья, потерявших дома во время степных пожаров, решили переехать

ЧИТА, 31 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Забайкальского края, чьи дома сгорели во время степных пожаров в апреле этого года, решили сменить место жительство - им купят жилье в Чите, Краснокаменске и других населенных пунктах региона, сообщил в пятницу журналистам и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

"У нас 148 семей, нуждающихся в восстановлении жилья. Восемь из них решили строить дома, а 140 - приобретать жилье <...> в основном в Чите, городах Краснокаменск и Балей, поселках Приаргунск и Нижний Цасучей, других населенных пунктах. <...> Стоит задача - до 15 июня всех (кто решил приобретать новые дома - прим. ТАСС) обеспечить жильем", - сказал Гурулев на брифинге в правительстве края.

И. о. вице-премьера отметил, что 40 из 140 семей уже получили необходимые решения, еще 100 запросов находятся на рассмотрении судов. "До 5 июня все суды закончатся, будут решения по всем", - добавил он.

Семь из восьми семей, которые решили строить новые дома в своих селах, будут делать это в селе Тасырхой Борзинского района, еще одна - в Приаргунском районе. "Завтра подрядчик зайдет в Тасырхой для подготовки площадки, и к 1 сентября эти дома будут построены и сданы жителям", - отметил Гурулев.

25 апреля президент России Владимир Путин провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что власти намерены до 15 октября обеспечить погорельцев новыми домами. Ранее отмечалось, что пострадавшие семьи могут сами решить, как и где им построят новые дома, либо приобретут жилье на вторичном рынке.