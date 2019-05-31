В Томске возбуждено дело по факту хищения 6 млн рублей у предприятия Росатома

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено по факту хищения 6 млн рублей у одного из предприятий Росатома. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Томской области выявлен факт хищения денежных средств АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" (АО "ОДЦ УГР") в особо крупном размере. УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время УФСБ проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, центр заключил с одной из компаний Екатеринбурга договор субподряда для выполнения работ по ремонту зданий и сооружений ТЭЦ-1 ПАО ГМК "Норильский никель" и перевел организации аванс на сумму более 6 млн рублей. При этом субподрядчик не выполнил работы, за которые получил средства.

"ОДЦ УГР" создан в 2010 году на базе Сибирского химического комбината (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). Его специалисты осенью 2015 года впервые в мире вывели из эксплуатации по варианту "захоронения на месте" промышленный уран-графитовый реактор ЭИ-2 в Северске Томской области. Этот центр - единственное в России предприятие, специализирующиеся на выполнении работ серийного вывода из эксплуатации однотипных объектов сферы атомной энергетики.