Жителя Томска задержали с 13 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Более 13 кг наркотиков обнаружили у жителя Томска, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

"При обыске <…> в арендованном злоумышленником доме в одной из деревень Томского района Томской области обнаружено свыше 13 кг наркотических средств. По подозрению в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт посредством закладок задержан 34-летний уроженец города Томска", - говорится в сообщении.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанный арестован.