Движение поездов в новосибирском метро приостановили из-за падения человека на пути

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Движение поездов в новосибирском метро приостановили из-за падения на пути человека на станции "Студенческая". Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области.

"В полицию поступило в 14:35 сообщение о падении человека на пути на станции "Студенческая". Станция метро была перекрыта, пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что на месте работают сотрудники полиции. Движение поездов в настоящее время восстановлено.