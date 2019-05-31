В СФУ разработали спецкурс для потребителей по определению поддельных пищевых продуктов

ТАСС, 31 мая. Сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ) разработали специальный образовательный курс, помогающий потребителям определять поддельные пищевые продукты, не прибегая к лабораторным исследованиям. Цикл обучения состоит из 10 лекций, в будущем разработчики надеются запустить онлайн-курс, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"Специалисты Сибирского федерального университета совместно с Красноярским центром стандартизации, метрологии и сертификации разработали образовательную программу "Идентификация и экспресс-методы обнаружения фальсификации отдельных групп продовольственных товаров". Полученные в ходе обучения знания позволят самостоятельно выявлять подделки пищевых продуктов, не прибегая к сложным лабораторным исследованиям. Обучение уже прошли ученики одной из красноярских школ и их родители. В скором времени в вузе намерены запустить доступный всем желающим онлайн-курс", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана на 10 лекций. Слушатели не только изучат показатели безопасности и качества пищевых продуктов, но и освоят основные методы определения их фальсификации. "Специалисты университета научат, как, используя простейшие подручные средства и препараты из домашней аптечки, определять качество и безопасность продуктов. Например, как при помощи йодкрахмальной реакции выявить наличие простейших загустителей в сметане, <...>, а по консистенции томатной пасты при нагревании - наличие натурального сырья в составе продукта", - отмечается в документе.

Как сказала завкафедрой экспертизы и товаров Торгово-экономического института СФУ Ирина Кротова, данный проект не теряет актуальности, поскольку на прилавках магазинов появляется все больше и больше некачественной продукции, а недобросовестные производители стремятся "скрыть реальные составы, иногда содержащие опасные для здоровья человека добавки".

Разработка и тестирование спецкурса стали возможны благодаря соглашению между красноярской школой № 1 имени Василия Сурикова, Торгово-экономическим институтом СФУ и Красноярским центром стандартизации, в рамках которого школьники и студенты проводили мониторинг качества различных групп потребительских товаров - школьной формы, безалкогольных газированных напитков и молочной продукции, колбасных изделий. Результаты исследований, проведенных в рамках практических занятий спецкурса, учащиеся представили на специализированной конференции "Торговля и сервис в XXI веке".