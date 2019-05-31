Глава Тувы выехал в район, где возникла угроза перехода степного пожара на село

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол выехал в Тандинский район республики, где возникла угроза перехода степного пожара на села Межегей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

"Срочно выезжаю в Танды, там возникла угроза возгорания села Межегей от лесо-степного пожара, усугубленное порывистым шквальным ветром. Молодцы все, кто мобилизовал ресурсы", - написал глава.

По данным регионального главка МЧС, сейчас угрозы селу нет. "Степной пожар возник на площади 8 гектаров в труднодоступной местности. В связи с резким ветром произошло небольшое увеличение площади с переходом на лесной фонд. В настоящий момент угрозы населенному пункту нет", - сказали в ведомстве, добавив, что группировка сил и средств от МЧС составляет 31 человек и 10 единиц техники.

Также идет мобилизация добровольной пожарной команды. Как рассказал ТАСС вице-премьер республиканского правительства Александр Брокерт, угольная компания "Межегейуголь" мобилизовало собственную технику.

Администрация района обратилась к жителям шести сел, с просьбой не выходить на улицы из-за задымления. В селе Межегей проживает 1,3 тыс. человек.