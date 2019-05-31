В Минприроды Алтайского края изъяли документы из-за нарушений законодательства

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Изъятие документов проведено в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края в связи с выявленными нарушениями в сфере лесного законодательства, сообщается в пятницу на сайте Рослесхоза.

"31 мая 2019 года на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края управление ФСБ России по Алтайскому краю провело изъятие документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края и подведомственных ему учреждениях", - говорится в сообщении.

В ходе совместной проверки Рослесхоза и ФСБ выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории края. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение. В настоящее время проверка продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.