Мониторинг загрязнения воздуха в Новокузнецке наладят в автоматическом режиме

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Система мониторинга окружающей среды в Новокузнецке в течение одного-двух лет перейдет от ручного отбора проб воздуха к автоматическому для более эффективного отслеживания загрязнений атмосферы. Об этом сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Любовь Синявская.

В настоящее время в Новокузнецке, где развита металлургическая промышленность и, по данным Минприроды РФ, экологическая обстановка относится к числу самых неблагополучных в стране, работают восемь постов наблюдений. Они производят отбор проб несколько раз в сутки. Новая система будет работать практически непрерывно с минимальными интервалами.

"Сейчас, в соответствии с майскими указами президента, [в Новокузнецке] планируются работы по модернизации системы мониторинга, то есть, вместо ручного отбора проб для анализа в лаборатории, планируется перевод постов наблюдений на автоматический. Сейчас будет закупаться новое оборудование", - сказала Синявская, не уточнив стоимости оборудования.

По ее словам, более качественный мониторинг важен как для населения, так и профильных ведомств, которые принимают решения в области охраны окружающей среды.