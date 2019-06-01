Природный пожар в Республике Тыва локализовали с помощью военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Авиация и военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли локализовать пожар в Республике Тыва. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ЦВО.

"Подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной под Кызылом, по решению командующего округом генерал-полковника Александра Лапина оперативно выдвинулись в район пожара, где на пути огня создали милитаризованную полосу длиной более 1 км. Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5 совершил сбросы воды на очаги пожара. В результате оперативных действий удалось локализовать пожар", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в тушении участвовали более 100 человек личного состава и восемь единиц военной техники, вертолет. Всего сбросили более 15 т воды.

По данным регионального главка МЧС, степной пожар возник в Тандинском районе на площади 8 га в труднодоступной местности. Из-за усиления ветра площадь пожара увеличилась, и огонь перешел на лесной фонд, создав угрозу селу Межегей, где проживает 1,3 тыс. человек. В пятницу угроза была ликвидирована. Администрация района обратилась к жителям шести сел с просьбой не выходить на улицы из-за задымления.