Сотрудники МЧС потушили пожар на ТЭЦ-1 в Красноярске на площади около 100 кв. м

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС за шесть часов потушили пожар на площади около 100 кв. м, который произошел в ночь на воскресенье на ленточном конвейере на ТЭЦ-1 в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

При пожаре никто не пострадал. ТЭЦ работает в штатном режиме.

"В 01:39 (21:39 мск) 02.06.2019 года в Ленинском районе Красноярска произошло загорание ленточного конвейера в теплоэлектроцентрали №1... по всей площади 70 на 10 м. Всего привлекалось 71 человек, 21 единица техники, от МЧС - 62 человека, 19 единиц техники. В 07:44 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

На жизнеобеспечение населения возможный сбой работы ТЭЦ-1 не повлияет, так как в Красноярске организована единая энергосистема, остальные ТЭЦ и котельные обеспечат необходимую нагрузку, отмечается в сообщении.