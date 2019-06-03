Два природных пожара на площади 1,5 тыс. га зарегистрировано в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Два природных пожара, по данным на утро понедельника, зарегистрировано в Иркутской области на площади 1 540 га. За выходные в регионе потушили девять возгораний на площади 918 га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"За минувшие выходные дни, 1 и 2 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров. Их общая площадь составляла 918 га, из которых 899 га, покрытых лесом <…> В локализованном состоянии на утро 3 июня зарегистрировано два пожара на общей площади 1 540 га, из которых 1 497 га, покрытых лесом. Действующих (нелокализованных - прим. ТАСС) природных пожаров нет", - говорится в сообщении.

В понедельник в Иркутской области похолодало, на юге региона, где складывалась сложная ситуация с пожарами, пошел дождь. Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует усиление ветра, грозы, местами заморозки. Несмотря на это, в отдельных районах региона сохранятся высокий и чрезвычайной высокий классы пожарной опасности в лесах.

В начале мая в южных районах Иркутской области природные пожары подходили близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.