Энергетики установят на ЛЭП в Сибири больше 40 тыс. устройств для защиты птиц от тока

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") в 2019 году установят на линиях электропередачи в сибирских регионах 41 тыс. устройств, которые защищают птиц от тока. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МЭС Сибири (филиал ПАО "ФСК ЕЭС").

"ФСК ЕЭС в 2019 году установит на ЛЭП в Сибири 41 тыс. устройств, защищающих птиц от поражения током. Специалисты компании оснастят такими устройствами 67 магистральных линий электропередачи в семи регионах Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятии и Забайкальском крае. Это снизит риск поражения птиц электрическим током и повысит надежность электроснабжения субъектов РФ с общим населением 13,8 млн человек", - сказали в пресс-службе.

Больше половины всех устройств разместят в Бурятии и Забайкалье, где обитают редкие птицы - сапсаны, балобаны, кречеты, беркуты и другие. Защитное оборудование, в том числе, разместят на линиях электропередачи, которые выдают мощности Гусиноозерской ГРЭС, Читинской ТЭЦ-1 и Харанорской ГРЭС, а также обеспечивают межгосударственный транзит электроэнергии в Монголию. Защитными устройствами будет оснащена и новая ЛЭП от Харанорской ГЭС до Быстринского горно-обогатительного комбината ГМК "Норникель" в Забайкальском крае.

По данным компании, около 30% нештатных ситуаций на магистральных линия электропередачи в Сибири происходит из-за птиц. Чтобы таких инцидентов стало меньше, ФСК ЕЭС оборудует ЛЭП устройствами, которые мешают гнездованию на опорах. В 2018 году на сибирских ЛЭП установили свыше 36 тыс. таких устройств, всего же с 2015 по 2018 годы число нештатных ситуаций, произошедших из-за птиц, удалось сократить на треть.