МВД проверяет полицейского в Туве, чей свадебный кортеж попал в ДТП

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Служебная проверка начата в отношении сотрудника полиции в Туве, чей свадебный кортеж нарушал правила дорожного движения и попал в ДТП с одним пострадавшим. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ГИБДД Тувы, в субботу в городе Кызыл был замечен свадебный кортеж из 13 автомобилей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Инспекторы неоднократно просили участников кортежа прекратить нарушать правила, собирались привлечь их к административной ответственности. В результате один из водителей, по предварительным данным, врезался в иномарку со встречной полосы. В соцсетях появилась информация, что это был свадебный кортеж сотрудника полиции.

"По сотруднику назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в отношении водителей автомобилей кортежа составлено 14 материалов об административном правонарушении, изучаются имеющиеся видеоматериалы.

В МВД также сообщили, что ведется проверка в отношении ДТП с участием автомобиля кортежа. На дороге в сторону культурного комплекса Алдын Булак произошло лобовое столкновение Аudi A4 с автомобилем ИЖ-27175. "Предварительно, машина марки ИЖ выехала на полосу встречного движения, водитель находился в состоянии опьянения. Его пассажиру оказана разовая медицинская помощь", - сообщили в главке.