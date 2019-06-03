В Томской области начался переход на цифровое ТВ-вещание

Ранее сообщалось, что третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в 35 регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек. В Томской области с 3 июня на эфирное цифровое вещание должны перейти 97% жителей региона.

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Аналоговое ТВ-вещание было остановлено в Томске и 16 райцентрах Томской области в понедельник. В течение двух дней переход должны завершить в более чем 300 населенных пунктах региона, сообщил ТАСС представитель Томского областного радиотелевизионного передающего центра Максим Южаков.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Томская область начала переход - перешли сам Томск и все райцентры. До завтрашнего вечера у нас срок (подключить остальные) 300-310 населенных пунктов. Как до туда доедут специалисты ОРТПЦ, так и переключат", - рассказал Южаков.

Он уточнил, что в населенных пунктах Томской области, где уже состоялся переход, вместо аналогового ТВ будут транслироваться видеоинструкции, подробно рассказывающие, как перейти на "цифру". Также Южаков сообщил, что 3% жителей региона, проживающие в 115 населенных пунктах области, должны установить спутниковые тарелки, чтобы продолжать смотреть телевизор, так как не могут поймать цифровой эфирный сигнал.

По данным администрации области, в этих населенных пунктах проживают 32 тысячи человек, или 14,5 тысячи семей. 7,8 тыс. семей это уже самостоятельно подключились к спутниковому телевидению, 6,2 тыс. в силу невысоких доходов нуждались в поддержке со стороны администрации, из них 1,4 тысячи уже подключены к спутниковому телевидению. Оставшимся власти региона помогли в приобретении и подключении спутниковых антенн.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.