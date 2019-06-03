Бастовавшие в Иркутске строители детского сада уехали по месту жительства в Китай

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Иностранные рабочие, которые строили детский сад в Иркутске и 22 мая начали забастовку из-за невыплаты зарплаты, вернулись по месту жительства в Китай, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Все [бастовавшие] рабочие убыли по месту проживания в Китай", - сказали в пресс-службе, не уточнив, когда они выехали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что строители не были выдворены за пределы России, страну они покинули самостоятельно. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС отметили, что, "по информации субподрядчика, вопрос с рабочими урегулирован и забастовка завершена", однако ни в мэрии, ни в СК не смогли сказать, погашена ли перед строителями задолженность. "Про погашение долга на данный момент не известно нашим сотрудникам, потому что подтвердить эту информацию теперь не у кого", - отметили в пресс-службе СУ СК. Сумму долга там также не уточнили.

В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что работы по бетонированию на стройплощадке возобновлены, однако, кто их выполняет, не уточнили. Деньги на строительство сада, которые муниципалитету должно перечислить областное правительство, в город до сих не поступили.

Как сообщал ТАСС, в забастовке принимали участие 33 человека. Это строители из субподрядной организации, которые выполняли работы по бетонированию. Из-за забастовки работы были приостановлены. Работодатель задержал зарплату из-за того, что власти Иркутска вовремя не перечислили организации деньги, которые, в свою очередь, не перевело муниципалитету областное правительство. Средства поступили из федерального бюджета, но по новым требованиям Минфина РФ, региональное министерство образования должно заключить дополнительное соглашение с Министерством просвещения России. Как только документы будут оформлены, деньги переведут муниципалитету.

Детский сад возводится в микрорайоне Первомайский Иркутска. Трехэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв. метров начали возводить в конце 2018 года и должны сдать в эксплуатацию в IV квартале 2019 года.