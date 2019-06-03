Почти в 200 населенных пунктах Новосибирской области возникают проблемы с цифровым ТВ

"В Новосибирской области 193 населенных пункта находятся вне зоны уверенного покрытия цифровым эфирным вещанием. Из них мы видим, что 59 населенных пунктов имеют возможность частичного приема по этому направлению. Скажем, край деревни может принимать сигнал на дециметровую антенну, которая на крыше расположена, а в ложбинках, в сложных условиях рельефа необходимо спутниковое оборудование", - сказал Дюбанов.

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Почти 200 населенных пунктов в Новосибирской области, которая 3 июня перешла с аналогового телевещания на цифровое, находятся вне зоны уверенного покрытия цифровым ТВ. Об этом в понедельник сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов на оперативном совещании регионального правительства.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

Он подчеркнул, что для этих населенных пунктов в регионе внесено изменение в закон о связи, и спутниковые операторы будут обеспечивать вещание 20 цифровых каналов бесплатно через комплекты спутникового оборудования.

"У нас пофамильная информация есть по населенным пунктам, где еще возможности такого цифрового приема нет. Особую тревогу у нас вызывает Искитимский район, <…> Мошковский район и Маслянинский район", - отметил глава департамента.

В правительстве региона планируют привлекать волонтеров, которые будут помогать в настройке телевизионного оборудования. Кроме того, власти будут следить за наличием приставок в торговых сетях и почтовых отделениях.

Новосибирская область попала в третью волну отключения аналогового телевизионного сигнала вместе с 35 регионами, где проживают около 60 млн человек. Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и завершится 14 октября.