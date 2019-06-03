Пять школ в Новосибирской области стали базовыми для РАН

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Пять образовательных учреждений Новосибирской области вошли в список базовых школ Российской академии наук (РАН), сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Утвержден список базовых школ Российской академии наук, а также их координаторы. <…> В список вошли пять образовательных учреждений Новосибирской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в список вошли "Вторая Новосибирская гимназия", "Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета", "Гимназия № 1", "Образовательный центр - гимназия № 6 "Горностай" и "Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева".

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и РАН запустили проект по созданию опорных школ для Академии. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, федеральных и национальных исследовательских университетов.

"Создание базовых школ позволит подключить к работе с одаренными детьми научное сообщество - институты СО РАН и вузы Новосибирской области, привлечь преподавателей и работников институтов. <...> Все это нацелено на воспитание и подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона", - цитируются в сообщении слова министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука.

Кураторами базовых школ РАН в Новосибирской области стали Валентин Пармон, председатель СО РАН и академик РАН, а также академик РАН Искандер Тайманов, российский математик.

Всего в утвержденном списке базовых школ - 108 образовательных учреждений страны.