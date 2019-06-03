Собственники крупного ТЦ в Кемерове не смогли обжаловать решение суда о его закрытии

КЕМЕРОВО, 3 июня. /ТАСС/. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске обставил без изменения решения арбитражного суда Кузбасса о запрете эксплуатации крупного торгового центра "Лапландия" в Кемерове, который был закрыт в апреле текущего года из-за нарушений при реконструкции здания. Апелляционная жалоба владельцев торгового центра отклонена на заседании в понедельник, говорится в материалах электронной картотеки суда.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в информация о принятом судебном акте.

Как ранее сообщал ТАСС, работа пятиэтажного ТЦ "Лапландия" в Кемерове была приостановлена приставами 22 апреля текущего года по решению Арбитражного суда Кемеровской области из-за нарушений при реконструкции здания. Ограничения введены на 2 месяца - до 25 июня, пока не будут готовы результату строительной экспертизы. Владельцы "Лапландии" - компания "АМК-Фарма" - подали апелляционную жалобу, чтобы возобновить работу торгового комплекса ранее установленного судом срока.

Судебное разбирательство по делу "Лапландии" инициировала администрация Кемерова для предотвращения ЧП, аналогичных трагедии в 2018 году в "Зимней вишне". Из-за приостановления работы ТЦ без работы остались более 2,5 тыс. человек. Предприниматели и арендаторы торгового комплекса обращались с открытым письмом к губернатору региона Сергею Цивилеву с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием ТЦ.

Торговый центр "Лапландия" - один из самых крупных объектов торговли в Кемерове, его площадь составляет более 68,5 тыс. кв. метров, а суточная пропускная способность - до 30 тыс. посетителей. Торговый комплекс был открыт в 2007 году после масштабной реконструкции здания бывшего спортивно-концертного комплекса с ледовым модулем "Октябрьский".