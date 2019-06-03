Томские полицейские при погоне со стрельбой задержали подростка на чужой машине

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Томска утром в понедельник применили оружие, чтобы остановить угнанный автомобиль "Нива", за рулем которого оказался несовершеннолетний, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

В полицию поступила информация об угоне автомобиля ВАЗ-21213. Был введен план "Перехват". Сотрудники ДПС увидели эту машину и попытались остановить, но водитель лишь увеличил скорость.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21213 на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины", - говорится в сообщении.

Инспектор ДПС применил табельное оружие для остановки машины, сделав перед этим два предупредительных выстрела, сообщили в пресс-службе. Автомобиль был остановлен, водитель задержан. Он оказался подростком.

Отмечается, что никто не пострадал. Инцидентом займется комиссия по делам несовершеннолетних.